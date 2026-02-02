شاهد بالفيديو.. إمرأة سودانية تهاجم “حمدوك” أثناء حضوره ندوة حاشدة في لندن: (خذلتنا وما كنت قدر المنصب..تعاونت مع الكيزان وأصبحت تتاجر باسم السياسة)

هاجمت سيدة سودانية, الدكتور عبد الله حمدوك, خلال ندوة حاشدة أقيمت بالعاصمة البريطانية, لندن, حضورها عدد من قيادات تحالف صمود بقيادة حمدوك, وخالد سلك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد طرحت السيدة سارة محمد أحمد, عدد من الأسئلة الساخنة على رئيس الوزراء السابق.

وقالت سارة, في حديث وجهته لحمدوك: (ليه خذلتنا بعدما وقفنا معك وخرجنا في ثورة ديسمبر التي راح فيها مئات الشهداء؟).

وواصلت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (لم تكن قدر المنصب الذي جلست عليه وتعاونت مع الكيزان وأصبحت تتاجر باسم السياسة).

ورفضت سارة, مطالب أنصار “حمدوك”, بإيقاف من أكمال حديثها, عرى الرغم من تدخل خالد سلك, الذي طالب المنظمين الندوة بمنحها مساحتها كاملة في الحديث.

محمد عثمان _ النيلين