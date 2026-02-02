شاهد بالفيديو.. القيادي البارز بالدعم السريع “ود ملاح” يفاجئ الجميع و “يردم” حكومة “تأسيس”: (والله ما أرحمكم ولمن كنا تحت النيران ما قالوا لينا ربنا يعينكم)

فاجأ القيادي والناشط البارز بمليشيا الدعم السريع, “ود ملاح”, الجميع بعد خروجه في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فتح “ود ملاح”, النار على حكومة “تأسيس”, وتوعدهم بالهجوم وكشف الحقائق للجميع.

وقال القيادي البارز بالمليشيا, موجهاً حديثه لقيادات “تأسيس”: (والله ما أرحمهم لأنهم ظلو يتعاملوا مع الناس في الدعم السريع بتعالي).

وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (لمن كنا تحت النيران وما سكين “التتك” في الحرب ما في واحد منهم جاء قال لينا ربنا يعينكم).

محمد عثمان _ النيلين