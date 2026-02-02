بالصورة والفيديو.. بعد نقله حفل زفاف الفنان مأمون سوار الدهب على الهواء مباشرة.. شيخ الأمين يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

أطلق جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, حملة ساخرة استهدفت الشيخ المثير للجدل الأمين عمر الأمين, وذلك بعد نقله حفل زفاف “حواره” الفنان مأمون سوار الدهب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن صفحة الشيخ الأمين, على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, قامت بنقل حفل الزواج على الهواء مباشرة, وكتبت الصفحة على البث المباشر: (زواج ابني مامون سوار الدهب).

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي, سخروا من ما قام به الشيخ, وكتبوا معلقين: (شيخ الأمين يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية, كأول شيخ ينقل فرح على حسابه).

محمد عثمان _ النيلين