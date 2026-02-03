بالصورة.. تعرف على قصة زواج الأسطورة “الحوت” من المطربة حنان بلوبلو (قال لي “يا حنان انتي متزوجة؟” قلت ليه “لا” وفعلاً اتزوجنا خلال عشرة أيام فقط)

أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, نشر قصة الزواج الفريد الذي جمع بين أسطورة الغناء السوداني, الراحل محمود عبد العزيز, وبين المطربة الشهيرة حنان بلوبلو.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلن, فقد أعاد الجمهور نشر قصة الزواج تزامناً مع زواج “حنين” إبنة “الحوت”, من المطرب الشاب مأمون سوار الدهب.

وتقول المطربة والراقصة الاستعراضية وقتها حنان بلوبلو, وفقاً لحوار سابق عن زواجها من المطرب محمود عبد العزيز: (كنت وقتها مريضة وكان عيد ميلادي, فجاء لزيارتي المخرج شكر الله خلف الله, والصحفي عبد الباقي خالد عبيد, ومعهم محمود عبد العزيز).

وأضافت بلوبلو: (وكان في الغرفة صورة جمعتني بمحمود عبد العزيز, في إلبوم “جواب للبلد”, فعلق شكر الله, وعبد الباقي, قائلين: (عاملين كدة زي نوال الزغبي ووائل كافوري).

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (الظاهر محمود, الفكرة عجبته وفي نفس اليوم اتصل علي قال لي “يا حنان انتي متزوجة؟” قلت ليه “لا”, قال لي “عاوز اتزوجك”, وفعلاً وافقت واتزوجنا خلال عشرة أيام فقط).

محمد عثمان _ النيلين