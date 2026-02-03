“تيك توك” تستعيد مواصلة خدماتها بالولايات المتحدة

استعادت منصة “تيك توك” الأمريكية، خدماتها بالكامل في الولايات المتحدة بعد انقطاع كبير استمر لعدة أيام الأسبوع الماضي، وكان قد أثّر بشكل واسع على ملايين المستخدمين داخل البلاد.

وأوضحت الشركة أن النظام عاد للعمل بشكل طبيعي بعد أن تم حل المشكلات التقنية التي تسبّبت في توقف بعض الوظائف الحيوية للتطبيق، حيث أرجعت سبب الانقطاع إلى العواصف الشتوية الشديدة التي ضربت الولايات المتحدة مؤخراً.

وتسبّبت هذه العواصف الشتوية الشديدة في انقطاع التيار الكهربائي في أحد مراكز البيانات الرئيسية التي تديرها شركة Oracle، مما أدّى إلى مشكلات في الشبكة والتخزين أثّرت على آلاف الخوادم التي تشغل خدمات TikTok داخل الولايات المتحدة.

وتمكّنت الشركة من إعادة تشغيل كل الوظائف الأساسية للتطبيق بشكل طبيعي، ما أتاح للمستخدمين مشاهدة ونشر المحتوى، والتفاعل مع الفيديوهات دون مشكلات كبيرة، بعد معالجة الأعطال التقنية التي كانت مرتبطة بحدوث الانقطاع في مركز البيانات.

وكانت مشاكل الانقطاع قد ظهرت في شكل أعطال في تحميل الفيديوهات، تأخيرات في عرض المحتوى، أخطاء في الخوارزمية، واضطرابات في إحصاءات المشاهدات والإعجابات لدى المستخدمين، مما دفع العديد منهم إلى الإبلاغ عن التجربة السيئة عبر منصات رصد الأعطال

أخبار 24