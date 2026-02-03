دينا الشربينى تواجه صعوبات بعد الاتجاه للتمثيل ضمن أحداث “اتنين غيرنا”

تواجه النجمة دينا الشربيني، صعوبات وتحديات بعد انتقالها لمعهد التمثيل بدلاً من كلية الحقوق، ضمن احداث مسلسل “اتنين غيرنا” المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2026 وتدخل فى صراع مع شقيقها عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل اتنين غيرنا

تدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني، حول رجل وامرأة من عالمين مختلفين تجمعهما الصدفة، قبل أن تتشابك خيوط الماضي، ويجد كل منهما في الآخر طوق نجاة من أزماته.

أبطال مسلسل اتنين غيرنا

مسلسل اتنين غيرنا بطولة أسر ياسين، دينا الشربيني، هنادي مهنا، صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عابد، ياسمينا العبد، ناردين فرج، ومحمد السويسي، مع حضور لافت لعدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة “ميديا هب”، وتأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في برومو مسلسل اتنين غيرنا

وتفاعل متابعي دينا الشربيني بشكل واسع مع أدائها في البرومو وأثنى الكثيرون على اختيارتها الفنية، معربين عن حماسهم الشديد لدورها في المسلسل.

اليوم السابع