مجلس المهن التربوية والتعليمية يعقد امتحانات رخصة مزاولة مهنة التعليم لحفظة القرآن الكريم منتصف شهر فبراير

منذ أن تم اختيار وتعيين الأستاذ محمد الجيلي عبدالرحيم مديرا لإدارة التعليم الديني بوزارة التعليم والتربية الوطنية بولاية الخرطوم لم يهدأ له بال ولم تلن له قناة وظل في حراك دائم واجتهاد متواصل لتطبيق خططه وبرامجه عبر عدة مجالات ومحاور ومن ضمنها لقاءاته المتعددة مع المسؤولين على المستوى الاتحادي والولائي والمحليات.

وفي هذا الصدد التقى سيادته مجدد بالدكتور الجيلي محمود الجاك الأمين العام لمجلس المهن التربوية والتعليمية بعد أن وضعا في اجتماع سابق النقاط على الحروف والخطوط العريضة لجلوس حفظة القرآن الكريم لامتحانات رخصة ممارسة مهنة التعليم بتسهيل كبير وإجراءات ميسرة لهم.

فقد اتفقا في لقائهما الأخير على عقد الامتحانات التحريرية وإجراء المقابلات الشخصية لحفظة القرآن الكريم يوم الرابع عشر من شهر فبراير القادم بإذن الله تعالى ليصبحوا مؤهلين بعد ذلك ليصيروا معلمين في مختلف المراحل التعليمية ، وقد تم تكريمهم بإعفائهم من رسوم الامتحانات تقديرا لهم وعلوا لشأنهم لأنهم يحملون كتاب الله سبحانه وتعالى في صدورهم.

وقد ناشد الأستاذ محمد الجيلي عبدالرحيم مدير إدارة التعليم الديني بوزارة التعليم والتربية الوطنية بولاية الخرطوم حفظة كتاب الله الكريم باغتنام هذه الفرصة التي ربما لا تتكرر قريبا والإسراع بتسجيل أسمائهم قبل الموعد المضروب لانعقاد هذه الامتحانات التحريرية وإجراء المقابلات الشخصية لدى مكاتبهم بالوزارة أو مكاتب إدارات التعليم الديني بالمحليات.

