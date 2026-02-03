هواوي تكشف راوتر WiFi Mesh X3 Pro الجديد

استعرضت شركة هواوي راوتر HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro الذي يجمع بين تصميم مخصص للعرض في المساحات المنزلية وتقنيات اتصال تعتمد معيار Wi-Fi 7، إلى جانب إضاءة مدمجة قابلة للتخصيص عبر التطبيق.

ويركز الطراز الجديد، على تحويل الراوتر إلى قطعة يمكن وضعها في غرفة المعيشة بدل إخفائها، مع اعتماد تصميم مستوحى من قمم الجبال المغطاة بالثلوج وتأثيرات الضوء في ساعات الصباح، ويتضمن الراوتر إضاءة تحمل اسم Golden Mountain Glow، مع إمكانية ضبطها تلقائيًا وفق حالة الطقس والوقت الفعلي في موقع المستخدم. وتنتقل الإضاءة في الصباح المشمس تدريجيًا من الأبيض الناعم إلى الذهبي الدافئ، بينما تظهر في الأيام الغائمة بإضاءة بيضاء هادئة.

ويتيح تطبيق Huawei AI Life التحكم اليدوي في ألوان الإضاءة وجدولة تشغيلها وإيقافها تلقائيًا، بما يناسب وضع الجهاز في أماكن مثل خزانة التلفاز، أو مكتب العمل، أو طاولة السرير.

على مستوى الاتصال، يدعم الراوتر إنشاء شبكة Mesh لتغطية المنزل مع انتقال تلقائي بين نقاط الاتصال لاختيار أفضل إشارة أثناء حركة المستخدم. وذكرت هواوي أن الوحدة الرئيسية الواحدة قادرة على تغطية مساحة تصل إلى قرابة 90 مترًا مربعًا، مع إمكانية إضافة وحدات إضافية لتوسيع التغطية في المنازل الأكبر.

يعتمد HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro معيار Wi-Fi 7، ويوفر سرعات لاسلكية ثنائية النطاق تصل إلى 3.6 جيجابت في الثانية، مع تحسين الأداء مقارنةً بمعيار Wi-Fi 6. ويستهدف ذلك دعم اتصالات الألياف الضوئية عالية السرعة، وتحسين تجربة بث الفيديو بدقة 4K و8K، وتقليل زمن الاستجابة في الألعاب عبر الإنترنت.

كما يدعم الراوتر ميزة Multi-Link Operation (MLO) التي تتيح الاتصال المتزامن بنطاقي 2.4 و5 جيجاهرتز؛ ما يساعد على تحسين الاستقرار وتسريع نقل البيانات واختيار القنوات الأقل تأخيرًا في التطبيقات الحساسة.

يوفر تطبيق Huawei AI Life أدوات لإعداد الشبكة وإدارتها من الهاتف، إلى جانب مزايا التحكم الأبوي، مثل تحديد أوقات الاستخدام اليومية، وحظر المواقع الضارة، ومتابعة نشاط الأطفال على الإنترنت، ويشمل واجهة إدارة بصرية ثلاثية الأبعاد تعرض حالة الشبكة والأعطال المحتملة، إضافةً إلى خرائط حرارة للتغطية اللاسلكية في الوقت الفعلي، مع إمكانية عرض الأجهزة المتصلة وإدارتها.

ويتضمن الراوتر نظام الأمان HUAWEI HomeSec، الذي يوفر حماية للشبكة من هجمات تخمين كلمات المرور، مع تنبيهات أمان فورية، واعتراض المواقع الخادعة التي تحتوي على برمجيات ضارة، إضافةً إلى دعم الوصول المشفر من بُعد لتعزيز حماية البيانات والخصوصية

