“فايرفوكس” يضيف زرًا واحدًا لتعطيل ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي

أعلنت شركة “موزيلا” أن متصفح الإنترنت الخاص بها “فايرفوكس” سيتيح قريبًا ميزة جديدة لتعطيل خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مركزي وسهل.

وأوضحت الشركة أن المتصفح على أجهزة الكمبيوتر سيضم قسمًا جديدًا يمكن من خلاله، بنقرة واحدة فقط، تعطيل ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت رئيس “فايرفوكس” أجيت فارما إن هذا القسم الجديد يوفر مكانًا واحدًا لحظر ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية والمستقبلية، مع منح المستخدم القدرة على مراجعة وإدارة كل ميزة ذكاء اصطناعي على حدة إذا رغب في استخدامها.

ويُتيح هذا القسم استخدام “فايرفوكس” دون أي تكامل مع الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي أشارت فيه “موزيلا” إلى أنها ستواصل تطوير ميزات وأدوات ذكاء اصطناعي للمستخدمين الذين يفضّلون الاستفادة منها.

وكانت الشركة قد أعلنت لأول مرة، في نوفمبر 2025، عن خططها لدمج الذكاء الاصطناعي في “فايرفوكس”، مؤكدة أن تفعيل هذه المزايا سيكون اختياريًا بالكامل، وأن فلسفتها تقوم على دمج التقنية مع منح المستخدم حرية التحكم الكاملة في الإعدادات.

ومن المتوقع إطلاق الميزة الجديدة مع إصدار “فايرفوكس” المقرر في 24 فبراير الجاري؛ حيث ستتيح في مرحلتها الأولى أدوات تحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّن المستخدمين من إدارة عدد من الإعدادات بشكل فردي.

وتشمل هذه الإعدادات: إدارة الترجمات، والنصوص البديلة في ملفات “بي دي إف”، وتجميع علامات التبويب المحسّن بالذكاء الاصطناعي، ومعاينات الروابط التي تعرض النقاط الرئيسية قبل فتحها، بالإضافة إلى روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الشريط الجانبي للمتصفح.

وأكدت “موزيلا” أن خيار المستخدم يظل عنصرًا بالغ الأهمية مع توسع دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في متصفحات الويب، مشددة على أنها تؤمن بمنح المستخدمين حق التحكم الكامل في هذه المزايا، سواء كانوا مؤيدين لهذه التقنية أو متحفظين عليها.

سبق