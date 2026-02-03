شاهد بالصورة والفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز تصيب المطربة هدى عربي بحالة من الذهول والانبهار وردة فعل السلطانة تخطف الأضواء

عبرت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, عن إنبهارها الشديد, خلال إحيائها حفل زفاف زميلها المطرب مأمون سوار الدهب, الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, أمس الأول.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن سلطانة الطرب استقبلت, والدة أسطورة الغناء السوداني, الراحل محمود عبد العزيز, بحفاوة كبيرة لحظة ظهورها معها بالمسرح.

كما قدمت هدى عربي, “المايك”, للحاجة فايزة, لتشاركها الغناء, لكنها تفاجأت بصوتها الجميل وحفظها لأغنية “انت بدر السماء”, وسط دهشة وانبهار السلطانة, التي عبرت عن انبهارها بنظرات الذهول.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الفنان مأمون سوار الدهب, كان قد تزوج من “حنين”, إبنة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

محمد عثمان _ النيلين