القوات المسلحة السودانية: فتح طريق كادقلي

شعبنا الصابر الصامد قواتكم المسلحة ماضية في الوفاء بوعدها قولاً وفعلاً، أن مليشيا آل دقلو الإرهابية لن تهنأ بما إغتصبته ولن تنعم بأرض دنستها بجرائمها.

بعون الله وتوفيقه تمكنت قواتكم المسلحة والقوات المساندة من فتح طريق كادقلي – الدلنج، بعد ملحمة بطولية سطّرتها قواتنا بعزيمة لا تلين وبأس لا يُقهر، لتسقط أوهام المليشيا وأعوانها، وتتحطم رهاناتهم على الحصار والتجويع.

لقد إندحرت فلول المليشيا ومرتزقتها تحت الضربات القاصمة، وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وفرّ من تبقى منهم أمام تقدم قواتنا وهي تفتح الطريق وتكسر الحصار.

شعبنا الأصيل تجدد قواتكم المسلحة عهدها بأن المعركة ماضية حتى تطهير البلاد من دنس الأوباش.

دعواتنا بالجنة والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين

(نصرٌ من الله وفتحٌ قريب)