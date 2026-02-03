نوارة تتفقد سير العمل بطريق الستين وسوق المحاصيل بولاية القضارف

تفقدت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، الاثنين، سير العمل في المرحلة النهائية مرحلة وضع الأسفلت بطريق الستين بولاية القضارف.

وأوضح والي الولاية الفريق الركن محمد أحمد حسن، في تصريح صحفي أن طول الطريق يبلغ 8.3 كيلومتر وينتهي العمل به نهاية فبراير الجاري بتنفيذ هيئة الطرق والجسور بوزارة البنية التحتية بالولاية مشيدًا بالمتابعة والدعم الكبير الذي تقدمه عضو مجلس السيادة د. نوارة، والذي انعكس على إنجازات حكومة الولاية.

وزارت د. نوارة الإدارة العامة لأسواق المحاصيل ووقفت على الموسم التسويقي للعام 2025-2026 م.