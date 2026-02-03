والي سنار يتعهد بحل أزمة المياه بمستشفى سنجة ويطلق منافسة لتحسين الأداء الصحي

وقف والي ولاية سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد علي، اليوم، على سير العمل بمستشفى سنجة التعليمي، واطّلع ميدانياً على التحديات التي تواجه الأداء، معلناً جملة من التدخلات العاجلة لدعم استقرار الخدمات الصحية بالمستشفى.

وأكد الوالي التزام حكومة الولاية بتنفيذ بئر لمعالجة مشكلة المياه بالمستشفى، إلى جانب تقديم دعم مالي مباشر بقيمة (25) مليون جنيه، مشيراً إلى إطلاق منافسة بين مستشفيات الولاية لاختيار أفضل مستشفى ومنحه دعماً خاصاً، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الأداء وتحفيز بيئة العمل.

كما أعلن الشروع في إصلاحات شاملة بالمستشفيات عقب استقرار التشغيل، داعياً إلى رفع الروح المعنوية، والمحافظة على الممتلكات العامة، وتفعيل الجهد الشعبي لدعم القطاع الصحي، مثمناً جهود وزارة الصحة.

من جهته أوضح مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار، الوزير المكلف د. إبراهيم العوض، أن الزيارة تأتي في إطار الوقوف على التحديات ومعالجتها ميدانياً، مبيناً أن المستشفى يحتاج إلى تدخلات متعددة، وأن أولوية الوزارة تتمثل في استقرار واستمرارية الخدمة الطبية.

وأشاد بتدخلات مفوضية العون الإنساني ودعمها المتواصل للقطاع الصحي بالولاية. فيما أكد مفوض العون الإنساني بسنار أن ما تقدمه وزارة الصحة بالولاية يمثل تجربة مميزة، داعياً الكوادر الصحية إلى مضاعفة الجهود، ومعلناً توجيه المنظمات لدعم القطاع الصحي بالتنسيق الكامل مع الوزارة لضمان استدامة الخدمات.

وثمّن رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية اللواء ركن (م) النور عبد الرحمن سعيد دور الكوادر الصحية، واصفاً إياهم بـ”الجيش الأبيض”، مشيداً بوقفتهم مع القوات المسلحة والمستنفرين، لا سيما خلال فترات الطوارئ، ومؤكداً جاهزية المقاومة الشعبية لتفعيل الإسناد المدني ودعم أنشطة وزارة الصحة عبر نفرة شعبية تشمل مستشفيات جميع محليات الولاية.

ودعت مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، فاطمة محمد عبد الحليم، إلى المحافظة على الأجهزة والمعدات الطبية، خاصة الحضّانات، مؤكدة استمرار تقديم حزم الرعاية الصحية الأساسية، بما يشمل خدمات التغذية، والتحصين، والصحة الإنجابية، ورعاية الحوامل، معلنة دعم إدارتها الكامل للمستشفى.

من جانبه استعرض مدير عام مستشفى سنجة د. عبد الله الأبوابي أحمد أبرز التحديات التي تعوق سير العمل، مؤكداً التزام إدارة المستشفى ببذل أقصى الجهود لتنفيذ المطلوبات وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمواطني الولاية.

سونا