السودان يُحيط نائب وزير الخارجية الروسي بتطورات الأوضاع ومبادرة السلام

التقى السفير محمد الغزالي سراج، سفير جمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية، امس الاثنين بمقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو، السيد سيرغي فيرشينين، نائب وزير خارجية الروسي .

وأطلع السفير نائب الوزير الروسي على تطورات الأوضاع في السودان، وقدم تنويراً حول مبادرة حكومة السودان للسلام التي أعلنها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس أمام مجلس الأمن الدولي، موضحاً أنها تنطلق من رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق السلام والحفاظ على سيادة السودان ووحدته الترابية. كما أشار إلى عودة الحكومة إلى العاصمة القومية الخرطوم واستئناف العمل في مطار الخرطوم الدولي.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء التحضيرات الجارية للاحتفال بمرور 70 عاماً على إنشاء العلاقات الدبلوماسية، حيث أكد السفير الأهمية التي يوليها السودان لهذه المناسبة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية وتداعياتها.

من جانبه، أشاد نائب وزير الخارجية الروسي بمتانة العلاقات السودانية الروسية، مؤكداً دعم بلاده لسيادة السودان ومؤسساته الشرعية، ومعتبراً أن انتقال الحكومة إلى الخرطوم يمثل خطوة إيجابية تعكس تحسناً في الأوضاع.

سونا