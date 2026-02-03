سياسية

ولاية غرب كردفان: اعفاء وتعين لمديرين عاميين بعدد من وزارات الولاية

2026/02/03
أصدر والي غرب كردفان اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم محمد جايد، اليوم القرار رقم (3) لسنة 2026م، قضى بتعيين الآتية أسماؤهم مديرين عامين للوزارات بالولاية وهم:
1- المهندس محمود إسماعيل أحمد – مديراً عاماً لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية.
2- المهندس خالد جبر الله خمسين – مديراً عاماً لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية.
3- الأستاذ المهدي إبراهيم الدود – مديراً عاماً لوزارة المالية والقوى العاملة.
4- الدكتور أنس صديق الصادق أحمد الحبيب – مديراً عاماً لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.
5- المهندس كرار عبد الهادي أحمد الباشا – مديراً عاماً لوزارة التربية والتوجيه.
ووجه القرار الأمانة العامة للحكومة والجهات ذات الصلة باتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ
وكان سيادته قد اعفى المديرين العامين من مناصبهم وهم:
1- ​الأستاذ أحمد رحمة الله الإمام – المدير العام لوزارة التربية والتوجيه.
2- ​د. عاطف إبراهيم أبو عنجة – المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.
3- ​المهندس محمود إسماعيل أحمد – المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية.
4- ​المهندس خالد جبر الله خمسين – المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية.
5- ​الأستاذ النابو محمد حامد – المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة.

2026/02/03