ولاية غرب كردفان: اعفاء وتعين لمديرين عاميين بعدد من وزارات الولاية

أصدر والي غرب كردفان اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم محمد جايد، اليوم القرار رقم (3) لسنة 2026م، قضى بتعيين الآتية أسماؤهم مديرين عامين للوزارات بالولاية وهم:

1- المهندس محمود إسماعيل أحمد – مديراً عاماً لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية.

2- المهندس خالد جبر الله خمسين – مديراً عاماً لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية.

3- الأستاذ المهدي إبراهيم الدود – مديراً عاماً لوزارة المالية والقوى العاملة.

4- الدكتور أنس صديق الصادق أحمد الحبيب – مديراً عاماً لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.

5- المهندس كرار عبد الهادي أحمد الباشا – مديراً عاماً لوزارة التربية والتوجيه.

ووجه القرار الأمانة العامة للحكومة والجهات ذات الصلة باتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ

وكان سيادته قد اعفى المديرين العامين من مناصبهم وهم:

1- ​الأستاذ أحمد رحمة الله الإمام – المدير العام لوزارة التربية والتوجيه.

2- ​د. عاطف إبراهيم أبو عنجة – المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.

3- ​المهندس محمود إسماعيل أحمد – المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية.

4- ​المهندس خالد جبر الله خمسين – المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية.

5- ​الأستاذ النابو محمد حامد – المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة.

سونا