الشمالية : مفوضية العون الإنساني تبحث التعاون مع منظمات المجتمع المدني

التقت الأستاذة سمر محمد سيد أحمد، مفوض العون الإنساني بالإنابة بالولاية الشمالية، اليوم وفد منظمة سواعد الخير للتنمية المجتمعية، لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك.

وأكد رئيس المنظمة، عبد اللطيف محمد مختار، في تصريح لـ سونا أن المنظمة تعمل على خدمة المواطنين بالولاية، وخصوصاً أهالي منطقة الزورات، من خلال تنفيذ برامج إنسانية واجتماعية تشمل توفير سلة رمضان ومساعدات نقدية وعينية.

كما التقت المفوضة، بحضور مدير إدارة التدريب بالمفوضية، د. معتز مصطفى، عميد معهد الدراسات السودانية والدولية بجامعة الزعيم الأزهري، د. عباس مبارك الكنزي، لتقديم دعوة للمشاركة بورقة علمية في مؤتمر الدراسات الإنسانية والمجتمعية وبناء الإنسان ما بعد الحرب المقرر عقده في أبريل المقبل.

سونا