وزير الرعاية بالجزيرة يبحث الترتيبات الرمضانية مع هيئة علماء الولاية

بحث الأستاذ ياسر خضر نصار، وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية الجزيرة، لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم، الدكتور محمد بشير منصور، رئيس هيئة علماء الولاية، برنامج الهيئة لشهر رمضان المعظم.

وأكد الوزير دعم الوزارة لبرنامج “كرتونة الصائم”، والتزامها بطباعة إمساكية شهر رمضان، إسنادًا للبرامج الدعوية والاجتماعية التي تنفذها الهيئة خلال الشهر الكريم.

من جانبه، أشار رئيس هيئة علماء الولاية إلى أن آثار الحرب طالت مختلف المؤسسات، مؤكداً العمل على إعداد برنامج رمضاني موحّد يجمع كافة أطياف المجتمع، داعيًا إلى توحيد الجهود والوقوف خلف القوات المسلحة بالدعاء خلال الشهر الفضيل. محمد بشير منصور رئيس هيئة علماء الولاية برنامج الهيئة لشهر رمضان .

سونا