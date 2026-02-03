شركة الأقطان تؤكد التزامها بدعم المزارعين وتوطين صناعة القطن

أعرب الفريق أول ركن د. نصر الدين عبد الفتاح، المدير العام لشركة السودان للأقطان، عن توقعه أن يبلغ إنتاج الشركة من الأقطان نحو مليون طن سنوياً، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد السوداني.

وأكد، خلال لقائه اليوم بالعاملين بالشركة بمدينة بورتسودان، حرص الإدارة على اتباع مبدأ الشورى خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى بذل الجهود لإزالة المعوقات والتوصل إلى حلول للتحديات التي تواجه سير العمل وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المدروسة. ووعد بحفظ حقوق العاملين بالشركة.

من جانبه، عبّر الأستاذ تاج الدين الزاكي النافع، المدير العام المكلّف، عن ثقته في قدرة الإدارة الجديدة على النهوض بأعمال الشركة وإعادة محصول القطن إلى سيرته الأولى.

كما عبّر السيد حسين عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة الشركة، عن ثقته الكبيرة في العاملين وخبراتهم المتراكمة، وقدرتهم على الإسهام في النهوض بالشركة عبر تفعيل الإمكانات الاقتصادية الواسعة للمدير العام، إلى جانب تعاون العاملين.

وفي ذات السياق، زار الفريق أول ركن نصر الدين مواقع الصيانة الهندسية ومخازن الشركة المختلفة، ووقف على طبيعة العمل بها، ووعد بتطويرها للاستفادة من القيمة المضافة.

كما اطّلع المدير العام على سير العمل بمعامل الفرز واختبارات القطن بالشركة، وآليات استخراج الشهادات الفنية، مؤكداً اهتمامه بأعمال صيانة المعامل وتطوير الخدمات المختلفة.

سونا