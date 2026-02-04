رسالة غامضة لـ منة فضالي بعد أزمتها الصحية: الشدة بتبين الناس على حقيقتها

كشفت الفنانة منة فضالي، عن تفاصيل تجربة صحية قاسية مرت بها مؤخراً، مشيرة إلى تعرضها لحالة إغماء مفاجئة داخل منزلها استمرت لفترة طويلة دون أن يشعر بها أحد.

ونشرت منة فضالي، عبر استورى على صفحتها الرسمية على فيسبوك، :”شكرا لكل الناس اللي جاتلي المستشفي واللي وقفت جنبي من اول يوم صحيح الشده بتبين الناس علي حقيقتها شكرا لكل اللي اتصل او بعتت رسالة كنت أول مرة اتعب كده بسبب إهمالي في صحتي الحمدلله أنا بخير شكرا ليكم”.

وطمأنت منة فضالي جمهورها، مشيرة إلى أنها غادرت المستشفى يوم أمس بعد استقرار حالتها الصحية وتلقي العلاج اللازم.

وعلى مدار مشوارها الفني، شاركت في عدد من الأعمال الدرامية المهمة التي تركت صدى لدى الجمهور، حيث تعاملت مع أجيال مختلفة من المخرجين والمؤلفين، ما انعكس على نضج أدائها واكتسابها خبرات متعددة، كما اتسمت اختياراتها بالحذر والوعي، مفضلة الجودة على الكم.

اليوم السابع