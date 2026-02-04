تكريم يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لمؤسسة فاروق حسنى

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 ضمن جوائز الفنون للشباب تحت رعاية وزارة الثقافة الاثنين 9 فبراير.

منح جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 للفنان الكبير يحيي الفخراني

قرر مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني منح جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 للفنان الكبير يحيى الفخراني وأكد الأديب محمد سلماوي أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء أن جائزة الاستحقاق الكبرى هى أكبر الجوائز السنوية التى تمنحها مؤسسة فاروق حسنى، وفى الوقت الذى تمنح بقية الجوائز للشباب كل فى مجال تخصصه على عمل فنى معين، فإن الجائزة الكبرى تذهب لرمز بارز من الرموز الثقافية على مجمل أعماله، وأن الفنان الكبير يحيى الفخراني يتربع بجدارة على عرش الفن التمثيلي على الشاشتين الصغيرة والكبيرة وعلى خشبة المسرح، فهو واحد من أعمدة الفن المصرى والعربى، ويحظى بتاريخ يمتد لأكثر من أربعة عقود، كونه ممثل إستثنائي جمع بين العمق الأكاديمى والموهبة الفطرية والحضور الطاغي، فصنع مسيرة فنية متميزة حفلت بأدوار لا تنسى تنوعت ما بين إبن البلد والمثقف والخواجة، لكنها فى جميع الحالات ترسخت فى وجدان جمهوره العريض.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة السابعة لعام 2026 بمركز الجزيرة للفنون في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

تقدم لهذه الدورة 2354 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً ويبلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 1211 فنان ومعماري وناقد تشكيلي من جميع محافظات الجمهورية، وتصل قيمة جوائز الفنون وجائزة الاستحقاق الكبرى إلى مليون جنيه مصري.

جدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني للفنون قد أعلنت في أواخر شهر يناير الماضي عن القوائم النهائية للأسماء المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة السابعة لعام 2026.

اليوم السابع