بالصور.. بعد واقعة الفنان جمال فرفور.. شيخ الأمين يؤكد جواز “تقبيل” اليد بأدلة من السنة النبوية: (يستحب تقبيل يد الرجل الصالح والعالم)

2026/02/04
نشر الشيخ السوداني, المثير للجدل الأمين عمر الأمين, صور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, ناقش من خلالها قضية تقبيل يد الرجل لشيخه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان جمال فرفور, كان قد تعرض لهجوم إسفيري كبير بعد ظهوره في زواج المطرب مأمون سوار الدهب, وهو يقبل يد, شيخ الأمين.

وأستدل الشيخ في صور قام بنشرها بأحداث في السنة النبوية, حيث كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, يقبلون يده الشريفة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد نقل شيخ الأمين, من الإمام النووي, الذي قال: (يستحب تقبيل يد الرجل الصالح والعالم ومن له فضل في الدين).

محمد عثمان _ النيلين

