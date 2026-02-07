الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري

تلقى الهلال اول خسارة في دوري مجموعات دوري الأبطال ، بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام مولودية الجزائري ، في خامس جولات المجموعة الثالثة باستاد الشهيد على عمار بالعاصمة الجزائرية مساء اليوم ، ليرفع مولودية نقاطه الي 7 ، فيما بقي الهلال في نقاطه ال8 مواصلاً صدارته للمجموعة .

إستغل مولودية الارتباك الدفاعي الهلالي وبكر بهدف “أناتوف” عند حدود الدقيقة 14 ، وحاول بعده تعزيز تقدمه ونجح في خواتيم الشوط الأول بهدف ل”فرحات” .

وفي الشوط الثاني أجري مدرب الهلال عددا من التغييرات شملت محمد عبد الرحمن وجان كلود وكواليبالي للاحتفاظ بهم للمباراة المقبلة ، ونجح البديل “سالم أمبارك” في تقليص الفارق للهلال في الدقيقة 75 مستفيدا من بينية البديل الآخر “قمر ديني” ، وكاد الهلال ادراك التعادل ليعلن تأهله رسمياً قبل أن تنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف .

ويستقبل الهلال الجمعة 13 فبراير الجاري سانت لوبوبو الكونغولي في استاد أماهورو بكيغالي الثالثة عصرا بتوقيت السودان .

