المولودية يذيق الهلال مرارة الهزيمة الأولى وينعش آماله في التأهل بأبطال أفريقيا

أشعل مولودية الجزائر، صراع التأهل بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على ضيفه الهلال السوداني (2-1) الجمعة، ضمن المرحلة الخامسة (قبل الأخيرة) من مرحلة دور المجموعات.

افتتح مولودية الجزائر، النتيجة مبكرًا، بعد هفوة من سفيان فريد حارس الهلال، استغلها زين الدين فرحات ليراوغه ويمنح الكرة لزميله مسلم أناتوف، أمام المرمى الخالي ليسكنها الشباك في الدقيقة (15).

وقبل نهاية الشوط وسع زين الدين فرحات، النتيجة لمولودية الجزائر (ق 44) بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وقلص أحمد سالم الفارق لنادي الهلال السوداني، بعدما انفرد بالحارس أليكسيس قندوز، وسدد الكرة في المرمى ( 77).

ولم يكن هدف سالم كافيًا لإنقاذ الهلال من تلقي هزيمته الأولى هذا الموسم، في دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبقي الهلال على صدارته بـ8 نقاط مؤقتًا، فيما ارتقى المولودية للمرتبة الثانية بـ7 نقاط، مقابل 5 نقاط لصن داونز الجنوب أفريقي الذي يحل ضيفًا على سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي الأخير (4 نقاط).

