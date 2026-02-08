الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز

ضمن الأهلي المصري، بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله السلبي مع مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وفشل لاعبو الفريقين في هز الشباك على مدار 90 دقيقة.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، وقطع تذكرة العبور إلى دور الثمانية.

فيما ارتفع رصيد شبيبة القبائل إلى 3 نقاط، في ذيل الترتيب، وفقد حظوظه في بلوغ ربع النهائي.

نتيجة مباراة الجيش الملكي ويانج أفريكانز

وفي إطار نفس المجموعة الثانية، حقق الجيش الملكي المغربي، فوزا قاتلا على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني، بهدف دون رد.

وسجل اللاعب أنس باش، هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 85.

وارتفع رصيد الجيش الملكي إلى 8 نقاط في وصافة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد يانج أفريكانز عند 5 نقاط في المركز الثالث.

كووورة