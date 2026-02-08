احتفال أيقوني يتحول إلى كابوس.. شاهد البليهي يتعرض لموقف محرج في مباراته الأولى مع الشباب السعودي

شهدت أول مشاركة للمدافع علي البليهي بقميص نادي الشباب في مواجهة الخلود ضمن الجولة 21 من دوري روشن السعودي تحولا دراميا من الفرح إلى الخيبة.

فقد تمكن البليهي (36 عاما) من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 68 بعدما حول ضربة ركنية مباشرة إلى الشباك، واحتفل بأسلوبه الأيقوني المميز بإخراج بالونة بيضاء (لون قميص فريقه الجديد) من جيبه ونفخها أمام الجماهير، معلنا بداية واعدة مع فريقه الجديد الذي انضم إليه قادما من الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية.

إلا أن الفرحة لم تدم طويلا، إذ لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو وتبين وجود تدخل من أحد زملاء البليهي على لاعب الخلود قبل الهدف، ما استدعى إلغاءه.

وبعدها تحولت المباراة إلى كابوس بالنسبة للبليهي، إذ استغل الخلود المساحات ونجح في تسجيل هدف الفوز الوحيد عبر عبد العزيز العليوة في الدقيقة 78، ليخرج الشباب خالي الوفاض بهزيمة 1-0.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الشباب عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر، متساويا مع الخلود الذي ارتقى إلى المركز الرابع عشر، فيما يأمل البليهي أن تكون هذه البداية الصعبة مجرد محطة عابرة في مسيرته مع فريقه الجديد الذي انضم إليه على سبيل الإعارة بعد ابتعاده عن المشاركة مع الهلال هذا الموسم.

