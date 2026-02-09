كله بيبان في العين .. يارا السكرى تنشر صورة من كواليس علي كلاي

شاركت الفنانة يارا السكري صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل «على كلاي»، المقرر عرضه في رمضان .

ونشرت يارا صورة عبر حسابهاالشخصي إنستجرام،علقت قائله : «مش كل اللي في القلب يتقال… بس كله باين في العين».

مسلسل علي كلاي، تدور أحداثه في إطار شعبي حول شاب في منتصف الثلاثينيات، يتمتع بمهارات عالية في الملاكمة، ويعيش حياة معقدة بعدما تبناه رجل أعمال ووفر له الحماية والدعم، وهو ما يفتح باب الصراع داخل الأسرة، وسط العديد من المفارقات.

ويشارك في بطولة مسلسل علي كلاي أيضا إلى جانب العوضي كل من درة، محمود البزاوي، انتصار، يارا السكري، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.

