سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة بنفسجية فاخرة من طوني ورد

في إطلالة تخطف الأنفاس وتفيض أنوثة وفخامة، أطلت النجمة سيرين عبد النور بفستان استثنائي من توقيع المصمم العالمي طوني ورد، لتؤكد مرة جديدة قدرتها على اختيار تصاميم تبرز جمالها بأسلوب راقٍ وجريء في آنٍ واحد.

فستان بنفسجي يترجم الفخامة والجرأة

اختارت سيرين فستانًا باللون البنفسجي الزاهي، جاء مطرزًا بحرفية عالية تعكس براعة دار طوني ورد في التفاصيل الدقيقة. تميز التصميم بقصة سترابلس أنيقة عند الصدر، أبرزت نعومة الكتفين والعنق، فيما أضفى الحزام الذهبي الرفيع في منتصف الخصر لمسة فاخرة كسرت حدة اللون ومنحت القوام توازنًا جذابًا. أما الشق الجانبي العالي، فكان العنصر الأكثر جرأة، إذ أضاف للإطلالة حسًا عصريًا وأنثويًا لافتًا دون أن يفقدها رقيها.

وتعتبر سيرين عبد النور من أبرز المعجبات بتصاميم طوني ورد، خصوصاً الفساتين المطرزة، كالفستان البيج المطرز الذي ظهرت به من فترة قصيرة.



جمال ناعم يكمّل الإطلالة

من الناحية الجمالية، جاءت خيارات سيرين متناغمة تمامًا مع فخامة الفستان. اعتمدت تسريحة شعر بتموجات ناعمة وحيوية، أضفت حركة وأنوثة على اللوك العام. أما المكياج، فارتكز على بشرة مشرقة ومضيئة، مع لمسات وردية وبنفسجية هادئة عززت من جمال ملامحها من دون مبالغة. إطلالة متكاملة عكست ذوقًا أنثويًا راقيًا، وحضورًا واثقًا يليق بنجمة تعرف كيف تتألق في كل ظهور.

