هند صبري عن مقارنة مناعة بـ الباطنية لـ نادية الجندي: مقدرش دي نجمة الجماهير

ردت الفنانة نادية الجندي، عن مقارنتها بالفنانة نادية الجندي، بعد تقديمها عمل درامي تدور أحداث فى حي الباطنية.

وقالت هند صبري فى تصريحات تليفزيونية : مقدرش اتحط في مقارنة مع العملاقة نادية الجندي في فيلم الباطنية، دي نجمة الجماهير، الحقبة الزمنية بس هي العامل المشترك في العملين، لكن إحنا بنعمل حاجة بطريقة مختلفة تمامًا.

وإضافت هند صبري : إحنا بنوري الناس أن ده نموذج هياخد جزائه وهي شخصية فيها تحديات وتسلية للناس وحدوتة ومستوحاه من الواقع مش قضية.

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم “المناعة النفسية” في مواجهة القسوة.

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.

