“أخطر خطير” .. منهم أحمد حلمي ومحمد هنيدي.. نجوم دراما رمضان الإذاعية

رغم أن المنافسة الأكبر على الشاشة الفضية، إلا أن هناك منافسة شرسة أيضا لا يمكن إغفالها عبر أثير الإذاعة، والتى تشهد بث عدد من مسلسلات رمضان 2026، والذى يشارك فيه نجوم كبار منهم أحمد حلمى ومحمد هنيدي وأكرم حسنى.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه المسلسلات التى تم التعاقد عليها لبثها فى رمضان المقبل.

مسلسل “أخطر خطير”

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للمسلسل الإذاعي «أخطر خطير»، في خطوة فنية جديدة تؤكد حضور الفنان محمد هنيدي على المستوى الإذاعي.

ويقدم هنيدي خلال موسم رمضان 2026 تجربة صوتية كوميدية مختلفة، تعتمد على الأداء الصوتي والإيقاع السريع، من خلال 30 حلقة تُعرض عبر شبكة راديو النيل.

المسلسل يقدم قصة لايت كوميدي تمزج بين المواقف الساخرة والتفاصيل اليومية القريبة من الجمهور، دون الاعتماد على الصورة، ما يمنح المستمع مساحة أكبر للخيال والتفاعل.

ويشارك في البطولة نخبة من الفنانين: محمد هنيدي، والفنانة سوسن بدر، والفنان علاء مرسي، ومن تأليف وإخراج صفي الدين حسن.

مسلسل “الإسكندر الأصغر”

بينما نشر الفنان حسن الرداد عبر صفحته الرسمية على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، صورة أثناء تسجيل مسلسله الإذاعي الجديد” الإسكندر الأصغر”.

مسلسل “الإسكندر الأصغر” من تأليف أحمد درويش، ومن إخراج تامر حسني، ومقرر عرضه على الإذاعة المصرية خلال شهر رمضان الكريم.

مسلسل “هبد فى هبد”

كما بدأ الفنان مصطفي غريب تسجيل مسلسله الإذاعي الجديد “هبد في هبد”، والمقرر إذاعته خلال شهر رمضان الكريم.

من ناحية أخرى، يخوض الفنان مصطفى غريب الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل “هي كيميا”.

مسلسل “المتر براءة”

يستعد الفنان أحمد فهمي، والفنانة جيهان الشماشرجي، للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2026، من خلال المسلسل الإذاعي “المتر براءة”.

المسلسل الإذاعي “المتر براءة”، سيذاع عبر إذاعة ميجا FM، والعمل من بطولة أحمد فهمي، وجيهان الشماشرجي، وإسماعيل فرغلي، والعمل من تأليف محمد علي منصور، ومن إخراج صفي الدين حسن.

مسلسل “سنة أولى جواز”

بينما يستعد الفنان أحمد حلمي للعودة إلى جمهوره في موسم رمضان 2026، ولكن هذه المرة عبر الإذاعة، من خلال مسلسل إذاعي جديد يحمل عنوان «سنة أولى جواز»، والمقرر عرضه عبر مجموعة إذاعات راديو النيل.

ويشارك حلمي بطولة العمل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، إلى جانب كوكبة من النجوم تضم عماد رشاد، وعارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب، في تجربة إذاعية تجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية، وتتناول تفاصيل الحياة الزوجية في عامها الأول بروح خفيفة وقريبة من الجمهور.

مسلسل “ساعة شيطان”

ويشارك دياب فى المسلسل الإذاعي “ساعة شيطان” ضمن الخريطة الرمضانية لمحطة راديو إنرجي 92.1.

المسلسل من تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، وإخراج زهرة رامي، مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي.

وعبر دياب عن سعادته بالظهور عبر محطة راديو إنرجي في رمضان بحضور المدير التنفيذي للإذاعة عايدة سعودي.

مسلسل “فات المعاش”

وأخيرا، تعاقد الفنان أكرم حسني على المسلسل الإذاعي “فات المعاش” في رمضان 2026، عبر محطة راديو إنرجي 92.1.

مسلسل أكرم حسني في رمضان من تأليف مصطفى عسكر وحامد الشراب، وإخراج زهرة رامي، مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي.

التعاقد تم بحضور المدير التنفيذي للإذاعة عايدة سعودي.

وعبر أكرم حسني عن سعادته بالتعاون مع محطة راديو إنرجي.

وتستعد محطة راديو إنرجي لخوض السباق الرمضاني بخريطة برامجية ودرامية تحمل الكثير من المفاجآت للمستمعين.

صدى البلد