أحدث ظهور.. مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور داخل عيادة| شاهد

شاركت الفنانة مي عز الدين متابعيها عدة صور جديدة لها في أحدث، أثارت الجدل بين متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

مي عز الدين وزوجها

وظهرت مي عز الدين في الصورة رفقة زوجة من داخل أحد العيادات يجريان كشف طبي.

وتصدرت الفنانة مى عز الدين تريند موشر البحث عبر موقع جوجل و ذلك بعد ظهورها الأخير بإطلالة بسيطة و بشرة صافيه فى الاهرامات المصرية.

بشرة مى عز الدين تشعل الغيرة بين الفتيات

وأثارت مى عز الدين الغيره بين الفتيات على السوشيال ميديا وتساءلن عن روتين بشرتها الصافى والبعض تسأل حول خضوعها لبعض عمليات التجميل البسيطة من حقن البوتكس و الفلير .

وظهرت مى عز الدين فى الاهرامات بإطلالة بسيطة و أنيقة مرتدية جاكت بينك هادىء، واعتمدت من الناحية الجمالية على تسريحة شعر بسيطة و بدون مكياج.

وتتميز مى عز الدين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

صدى البلد