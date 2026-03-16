ياسمين الخطيب: الحمد لله الذي جعلنا من أهل محبته

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها أثناء قضائها رحلة الحج والعمرة من الكعبة المشرفة.

وظهرت ياسمين الخطيب في الصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بالحجاب من داخل الكعبة ، وسط روحانيات مقدسة.

وكتبت الخطيب :”الحمد لله الذي جعلنا من أهل محبته “.

وكانت قد قدّمت الإعلامية ياسمين الخطيب اعتذارًا للفنان هاني شاكر بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، كاشفة عن شعورها بالندم تجاه مقال قديم كانت قد هاجمته فيه بشدة خلال فترة توليه منصب نقيب المهن الموسيقية.

وأوضحت ياسمين الخطيب أن المقال كُتب في وقت كانت تنتقد فيه بعض القرارات التي أصدرها خلال فترة رئاسته للنقابة، مشيرة إلى أن هاني شاكر اشتكى منها وقتها لصديق مشترك بعد نشر المقال.

وأضافت أنها كانت أصغر سنًا في ذلك الوقت، وكانت تظن أن الهجوم الحاد يُعد نوعًا من الشجاعة الصحفية، لكنها أدركت مع مرور السنوات أن أسلوبها كان قاسيًا وفجًا.

