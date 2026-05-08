محمد رحيم يفاجئ جمهور حماقي في ألبوم 2026 بمشاركة استثنائية

يستعد الفنان محمد حماقي لإطلاق ألبومه الجديد المقرر طرحه عام 2026، والذي يحمل في طياته مفاجأة لافتة تتمثل في حضور اسم الملحن الراحل محمد رحيم ضمن أعماله، عبر لحن كان قد انتهى من تنفيذه قبل وفاته في عام 2024، ليظهر لاحقا ضمن أغنيات الألبوم في مشاركة ذات بعد فني وإنساني مؤثر.

وتعود هذه المشاركة إلى عمل موسيقي كان رحيم قد أنجزه قبل رحيله، ليدرج اليوم في مشروع حماقي الجديد، بما يعكس استمرار بصمته وتأثيره في المشهد الغنائي العربي حتى بعد وفاته.

وكان الحساب الرسمي للملحن الراحل قد أعلن عن هذا التعاون بنشر صورة لمحمد حماقي عبر فيسبوك، مرفقة بتعليق مقتضب: قريبا، وهو ما أثار تفاعلا واسعا واهتماما كبيرا من الجمهور.

ويعد محمد رحيم واحدا من أبرز الملحنين في العالم العربي، حيث تعاون خلال مسيرته مع نخبة من كبار الفنانين وقدم أعمالا شكلت علامات فارقة في الأغنية العربية الحديثة.

ويضم الألبوم تعاونات مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين في مصر، من بينهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، عزيز الشافعي، محمد يحيى، عمرو مصطفى، ومدين، كما يشهد الألبوم مفاجأة أخرى تتمثل في ديو غنائي يجمع محمد حماقي بالنجمة شيرين عبد الوهاب، في أول تعاون فني بينهما، وهو عمل رومانسي من كلمات تامر حسين وتوزيع توما.

