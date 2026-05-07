بسمة بوسيل تتصدر مؤشرات البحث لهذا السبب

تصدرت الفنانة بسمة بوسيل مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها.

واحتفلت بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنتها، بحضور والدها الفنان تامر حسني، في أحد الأماكن العامة.

كانت الفنانة بسمة بوسيل شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” رسالة مؤثرة، كشفت من خلالها عن مرحلة جديدة في حياتها تحمل الكثير من النضج والتصالح مع الذات.

وكتبت بسمة بوسيل: “في 2026، انتهت مرحلة.. ليست نهاية وعيي بذاتي أو حبي لها، بل نهاية التنازل عنهما، أدركت أنني لا أحتاج أن أرهق قلبي لأجل من لا يصفّق لي، ولا أن أُفرغ روحي دعمًا لمن لا يرى حضوري أصلًا. تعلّمت أن أختار نفسي، بهدوء وثبات, دون اعتذار”.

وتابعت: “حين تسقط الأقنعة، لا أحزن.. بل أبتسم. لأن اللّٰه يكشف لي الحقائق في الوقت المناسب، ويُنقّي طريقي من كل ما لا يشبهني. كل خيبة كانت رسالة، وكل رحيل كان مساحة جديدة لحياة تليق بي أكثر”.

واختتمت: “اليوم، أنا ممتنّة لكل ما انكشف، لكل ما انتهى، ولكل باب أُغلق.. لأنني أرى بوضوح أن ذلك لم يكن خسارة، بل اتساع. اتساع لقلبي, لسلامي، ولأقداري القادمة، الحمد لله”.

