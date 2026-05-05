تفاصيل عرض الفيلم السوداني ملكة القطن في دور العرض بالقاهرة والإسكندرية

بعد النجاحات المتتالية التي حققها خلال جولته السينمائية، يُعرض الفيلم السوداني ملكة القطن للمخرجة سوزانا ميرغني في دور العرض بالقاهرة والإسكندرية ابتداءً من الأربعاء 6 مايو، وذلك ضمن فعاليات سينماد لعرض الأفلام العربية المتميزة لجمهور الوطن العربي.

فاز الفيلم مؤخرًا بالجائزة الكبرى لمسابقة الأفلام الروائية في مهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان (FIFDH)، لتصبح رابع جوائزه في مسيرته السينمائية الناجحة التي بدأت بعرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بالدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

شارك بعدها في أكثر من عشرة مهرجانات سينمائية دولية، منها منافسته في مسابقة المخرجين الجدد بمهرجان شيكاغو السينمائي الدولي حيث شهد عرضه الأول بأمريكا الشمالية، ومهرجان الفيلم العربي بلندن ومهرجان هامبورغ السينمائي وغيرهم.

كما فاز بثلاث جوائز أخرى وهم جائزة الجمهور في مهرجان الدوحة السينمائي حيث شهد عرضه العربي الأول، وجائزة ألكسندر الذهبي “ثيو أنجيلوبولوس” لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان سالونيك السينمائي الدولي، وجائزة TV5 Monde لأفضل فيلم روائي طويل أول في أيام قرطاج السينمائية.

في قرية سودانية تشتهر بزراعة القطن، ترعرعت نفيسة على قصص بطولية عن محاربة المستعمرين البريطانيين ترويها لها جدتها، ربة القرية “الست”. ولكن عندما يصل رجل أعمال شاب من الخارج بخطة تنمية جديدة وقطن مُعدّل وراثيًا، تصبح نفيسة محور صراع سلطة لتحديد مستقبل القرية. تستيقظ نفيسة على قوتها، وتنطلق لإنقاذ حقول القطن – ونفسها. لكن لن تعود هي ولا مجتمعها كما كان.

