ماجدة الرومي عن نزار القباني : مكانتك محفورة في القلب

أحيت الفنانة ماجدة الرومي ذكري رحيل نزار القباني عبر حسابها الشخصي اكس .

ونشرت ماجدة الرومي صورة من حفلها الأخيرة وكتبت عبر حسابها الشخصي اكس :” ‏28 عاماً مرّت على رحيلك عن عالمنا…

‏مكانتك محفورة في القلب

‏قصائدك لم تغب في الزحام.. ‫نزار قباني‬⁩

نزار قبانى دبلوماسي وشاعر سوري معاصر، ولد في 21 مارس 1923 من أسرة دمشقية عربية عريقة إذ يعتبر جده أبو خليل القباني رائد المسرح العربي.

درس الحقوق في الجامعة السورية وفور تخرجه منها عام 1945 انخرط في السلك الدبلوماسي متنقلًا بين عواصم مختلفة حتى قدّم استقالته عام 1966؛ أصدر أول دواوينه عام 1944 بعنوان “قالت لي السمراء” وتابع عملية التأليف والنشر التي بلغت خلال نصف قرن 35 ديوانًا أبرزها “طفولة نهد” و”الرسم بالكلمات”.

وقد أسس دار نشر لأعماله في بيروت باسم “منشورات نزار قباني” وكان لدمشق وبيروت حيِّزٌا خاصٌّا في أشعاره لعلَّ أبرزهما “القصيدة الدمشقية” و”يا ست الدنيا يا بيروت”، وأحدثت حرب 1967 والتي أسماها العرب “النكسة” مفترقًا حاسمًا في تجربته الشعرية والأدبية، إذ أخرجته من نمطه التقليدى بوصفه “شاعر الحب والمرأة” لتدخله معترك السياسة، وقد أثارت قصيدته “هوامش على دفتر النكسة” عاصفة في الوطن العربي وصلت إلى حد منع أشعاره في وسائل الإعلام.

قال عنه الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة : (نزار كما عرفته في بيروت هو أكثر الشعراء تهذيبًا ولطفًا).

وتنقل نزار قباني بين العديد من عواصم العالم نظرا لعمله الدبلوماسي، حيث بدأ عمله في السفارة السورية في القاهرة ثم انتقل بعدها إلى لندن لمدة سنتين وبعدها أنقرة ثم الصين وفي عام 1962 عمل سفيرا لسوريا في مدريد لمدة 4 سنوات، واستقر بعدها في بيروت بعد إعلانه التفرغ للشعر في عام 1966.

