ناهد السباعي تحيي ذكرى ميلاد والدتها برسالة مؤثرة: «أفتقدك كثيرا»

أحيت الفنانة ناهد السباعى، ذكرى ميلاد والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقى، معبرة عن اشتياقها الكبير لها، فى رسالة حملت طابعا إنسانيا مؤثرا.

ونشرت ناهد السباعى صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها على موقع انستجرام، وعلقت قائلة: «عيد ميلاد سعيد فى الجنة يا أمى الجميلة الرائعة.. أفتقدك كثيرا جدا».وكانت آخر أعمال ناهد السباعى مسلسل «المتر سمير»، الذى عرض فى رمضان 2026، وشهد المسلسل تعاونا مميزا بين ناهد السباعى وكريم محمود عبد العزيز، وشارك فى بطولة المسلسل كل من محمد عبد الرحمن، إسلام إبراهيم، سلوى خطاب، ورحاب الجمل، وهو من تأليف ممدوح متولى وإخراج خالد مرعى.

