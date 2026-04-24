آيتن عامر: ‏الأخطر من الجهل الثقة في معلومات مغلوطة

أثارت الفنانة آيتن عامر تفاعلًا واسعًا بعد منشور لها عبر منصة “إكس”، علّقت فيه على حالة الجدل المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت آيتن عامر: “‏مش كل جدل يبقى وعي و مش كل اختلاف يبقى فكر عميق خصوصا في زمن الترند”.

واختتمت: “‏أخطر حاجة مش الجهل ‏لكن “الثقة في معلومات غلط” ‏دة الكارثة الحقيقية” .

شاركت الفنانة آيتن عامر في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» في موسم دراما رمضان 2026، وهو من الأعمال الدرامية التي تناقش الكوميديا الاجتماعية الهادفة، بعدد من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب.

شارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم ميرفت أمين، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف.

