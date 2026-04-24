محمد الخبيري: ياسمين عبدالعزيز مجتهدة ومن الصعب على أي فنان يحقق نجاح سنتين ورا بعض زيها

قال المخرج محمد الخبيري إن نجاح مسلسل «وننسى اللي كان» للنجمة ياسمين عبد العزيز يُعد كرمًا كبيرًا من الله عز وجل، مؤكدًا سعادته البالغة بالتعاون مع هؤلاء النجوم، خاصة أنه سبق وتعاون مع بعضهم العام الماضي من خلال مسلسل «وتقابل حبيب».وتابع المخرج محمد الخبيري حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية «صدى البلد 2»: ياسمين عبد العزيز مجتهدة وموهوبة للغاية، ودائمًا ما تحرص على التحضير لأدوارها وتقديمها بشكل مختلف.وتابع: تبذل ياسمين مجهودًا كبيرًا ومن الصعب على أي ممثل أن يحافظ على نجاحه لعامين متتاليين، خاصة إذا كان العمل مكوّنًا من 30 حلقة، لكنها اجتهدت وعملت بجد، فكان النجاح حليفها.وأشار المخرج محمد الخبيري إلى دهشته من بعض الأقاويل التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير نهاية العمل، متسائلًا عن فكرة تشابه نهاية «وننسى اللي كان» مع أحد الأعمال الفنية التي عُرضت في نفس العام، مؤكدًا: «كنا نصوّر العمل وفق رؤيتنا، ولم نقتبس من أي عمل آخر، بل على العكس، كنا حريصين على تقديم نهاية مختلفة».

صدى البلد