كيم كارداشيان تشارك لمحة نادرة عن لويس هاميلتون

انتقل مؤسس Skims، البالغ من العمر 45 عامًا، إلى منصة التواصل الاجتماعي يوم الخميس 16 أبريل لمشاركة مجموعة صور من Coachella 2026، والتي تتضمن صورة ويبدو أن هاميلتون يبلغ من العمر 41 عاماً، أو على الأقل يده ظاهرة.

وتظهر الصورة كارداشيان وهي ترتدي بدلة سوداء داكنة وسروالًا جلديًا ومنديلًا حول رأسها وهي تجلس في حضن رجل غامض. ووضع الرجل، الذي كان يرتدي ملابس سوداء بالكامل، يده على ساق كارداشيان. لاحظ المشجعون ذوو عيون النسر أن وشمه يشبه الوشم الذي يغطي يد هاميلتون.

وعلق أحد المعجبين على المنشور قائلاً: “الصورة الثانية مع لويس OMGGG”، بينما كتب مستخدم آخر ببساطة “لويس”.

وقال شخص ثالث: “سيد لويس هاميلتون، أنا أنظر إليك في الصورة الثانية”.

وشوهدت كارداشيان وهاميلتون وهما يربطان ذراعيهما جاستن بيبرمن المقرر أن يقام مهرجان كوتشيلا الرئيسي يوم السبت 11 أبريل في إنديو، كاليفورنيا. كما هو واضح في الصور المنشورة tmzوكانت كارداشيان ترتدي نفس الزي الذي ظهر في منشورها على إنستغرام، بينما بدا أن هاميلتون كان يرتدي نفس القميص الأسود الذي كان يرتديه الرجل الغامض.

لنا أسبوعيا تم تأكيد علاقة كارداشيان وهاملتون الرومانسية في فبراير، حيث كشف مصدر أنهما ذهبا “في مواعيد قليلة” وكانا يحتفظان بالأمور “غير رسمية”.

“لقد شعرت مؤخرًا بأنها مستعدة للعودة إلى هناك” ، هذا ما كشفه المطلعون حصريًا. نحن كارداشيان التي انفصلت كاني ويست في عام 2022، أبناء السابقين هم نورث، 12 عامًا، سانت، 10 أعوام، شيكاغو، 8 أعوام، ومزمور، 6 أعوام.

وأضاف المصدر: “كل من حولها يريدها أن تكون سعيدة بعد كل ما مرت به”.

كان هاميلتون وكارداشيان صديقين لأكثر من عقد من الزمن قبل بداية علاقتهما. في عام 2014، تم تصويرهم معا في عام 2014 gq في حفل رجل العام مع ويست، 48 عامًا، وصديقة هاميلتون آنذاك نيكول شيرزينغر.

ظهرت كارداشيان على حساب هاميلتون على إنستغرام في أوائل أبريل عندما شارك سائق الفورمولا 1 مقطع فيديو لنفسه خلف عجلة قيادة سيارة فيراري مع صديقته مبتسمة في مقعد الراكب.

وقالت كارداشيان: “هذا جنون”.

وقال مصدر آخر من الداخل على وجه الحصر نحن ذكرت في مارس أن هاميلتون وكارداشيان “يسيران بقوة وسعيدين حقًا”.

قال المطلع: “لويز مغرمة تمامًا ويعتقد المقربون منها أنها وجدت شريكها أخيرًا”. “لقد انتظر فتاة أحلامه لأكثر من عقد من الزمان وهي مهووسة بها”.

على الرغم من جدول أعمال هاميلتون المزدحم في الفورمولا 1، قال المطلع أنه وكارداشيان “ملتزمان للغاية بإنجاح الأمور”.

وخلص المصدر إلى أنه “منذ أن بدأت علاقتهما كصداقة، يعتقد المقربون منهم أن هذه قد تكون النهاية لكليهما”.

