فتح باب استقبال أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 47

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة في الدورة السابعة والأربعين، المقرر انعقادها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.يبدأ تلقي طلبات المشاركة من صناع السينما حول العالم ابتداءً من اليوم 15 أبريل ويستمر حتى 1 أغسطس 2026 عبر الموقع الرسمي للمهرجان، مع إتاحة فترة التقديم المبكر حتى 22 مايو المقبل.من جانبه أشار رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي إلى تطلعه لاستقبال أعمال سينمائية تعكس تنوع الثقافات والرؤى الفنية، ومواصلة دور المهرجان في دعم صناعة السينما وتوفير مساحة جادة للتفاعل الفكري والثقافي بين صناع الأفلام والجمهور.وأوضح الناقد محمد طارق، المدير الفني للمهرجان، أن فريق العمل بدأ التحضيرات مبكرًا، مؤكدًا أن مسار التقديم يكشف دومًا عن مواهب واعدة وأصوات سينمائية جديدة، وهو ما تحرص الإدارة على منحه المساحة اللازمة للظهور والمشاركة.

