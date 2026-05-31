يارا السكري ترد على شائعات حياتها الشخصية: الجمهور من حقه يهتم بيا طالما أنا مؤثرة

ردت الفنانة يارا السكرى، على الشائعات المتكررة التى تطارد حياتها الشخصية، مؤكدة أنها تتعامل مع الأمر بهدوء طالما أن الجمهور يهتم بمتابعة أخبارها.

وقالت يارا السكرى خلال تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»: «لو الناس مهتمة بأخبارك تبقى أنت شخص مؤثر، وده بيخلينى مبسوطة أكتر»، مشيرة إلى أن الشهرة تجعل الفنان أكثر حرصا على تقديم صورة جيدة للجمهور حتى فى طريقة ظهوره واختيارات ملابسه.

وأضافت أن تعرض المشاهير للتدخل فى حياتهم الخاصة أمر طبيعى، خاصة مع ارتباط الجمهور بهم من خلال التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعى، موضحة: «الجمهور بيحس إن من حقه يدخل فى حياتك، وده على قد اللى بتوريه لهم، والباقى بيكون ليك خصوصيتك فيه».

وكانت اخر اعمال يارا السكرى مشاركتها فى مسلسل «على كلاي» الذى عرض فى رمضان 2026، وشارك فيه كوكبة من النجوم، أبرزهم طارق الدسوقى، انتصار، درة، عصام السقا، الشحات مبروك، محمود البزاوى، أحمد عبدالله محمود، بسام رجب وآخرين، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

