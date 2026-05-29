موعد ومكان تشييع جثمان والدة أحمد حلمي

توفيت والدة الفنان أحمد حلمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث من المقرر تشييع الجثمان

من مسقط رأسها بنها بعد صلاة الجمعة.

وكان الفنان أحمد حلمى حرص مؤخرا على توجيه الشكر إلى النائب والفنان ياسر جلال، وذلك عقب حضوره جلسة داخل مجلس الشيوخ لمناقشة ملف «حق الأداء العلني»، بحضور نخبة من الفنانين.

وقال حلمى فى منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «كل الشكر والتقدير للنائب الفنان والأخ العزيز ياسر جلال على دعوتى لحضور جلسة بمجلس الشيوخ لمناقشة حق الأداء العلنى، بحضور نخبة من زملائى الفنانين».

وأضاف: «كما أتوجه بالشكر للمستشار محمد عمران، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والدكتور هشام عزمى، رئيس المجلس المصرى للملكية الفكرية، على اهتمامهما بهذا الملف الذى طال انتظاره.. كل الشكر والتقدير على الدعوة وإتاحة الفرصة لمناقشة هذا الملف تحت قبة مجلس الشيوخ».

