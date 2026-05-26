بالكاجوال.. مي عز الدين تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام،وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصور .

وظهرت مي عز الدين بإطلالة كاجوال أنيقة، ارتدت خلالها تيشيرت وبنطلون باللون الأسود.

وكانت الفنانة مي عز الدين، تعرضت لوعكة صحية مؤخرًٍا، دخلت على أثرها العناية المركزة، وذلك بعد أيام من عيد ميلادها.

وكتب أحمد تيمور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “مي طلعت من المستشفى الحمد لله، وهتكمل علاج في البيت، ألف شكر على كل الدعوات، وكل الناس اللي اتطمنت عليها وكانت جنبنا”.

ومرت الفنانة مي عز الدين بوعكة صحية قوية استدعت نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل خلال الأيام الماضية، حيث خضعت لتدخل جراحي؛ بعد اكتشاف تجمع صديدي داخل البطن.

