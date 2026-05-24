عمرو أديب في العرض الخاص لفيلم “7 Dogs”: أنا حالياً متزوج

حسم الإعلامي عمرو أديب، الجدل الذي دار الفترة الماضية حول زواجه من سيدة الأعمال دينا طلعت، وذلك بعد انفصاله بأشهر قليلة عن الإعلامية لميس الحديدي، وأعلن أديب للمرة الأولى، خبر زواجه رسمياً، وذلك في تصريحات له على هامش حضوره العرض الخاص لفيلم “7 Dogs”.

ووقال عمرو أديب: “أنا حاليًا متزوج”، لينهي الجدل حول هذا الأمر خاصة بعد ظهوره في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية بصحبة دينا طلعت.

صور خاصة تكشف زواج عمرو أديب ودينا طلعت

يُذكر أن عمرو أديب لم يعلن خبر زواجه من سيدة الأعمال دينا طلعت قبل ذلك اليوم بشكل رسمي، إلا أن صوراً انتشرت لهما من حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، أكدت أنهما تزوّجا فعلاً.

وظهر أديب في الصور وهو يمسك بيد دينا طلعت، فيما ظهرت هي في صورة أخرى تحتضنه، وهو ما أكد صحة خبر زواجهما الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد من نشطاء “فيسبوك” الصور بشكل مكثف مؤكدين صحة الأخبار التي انتشرت عن زواج عمرو أديب ودينا طلعت، وأن هذه العلاقة هي السبب الرئيس في انفصال أديب عن زوجته السابقة الإعلامية لميس الحديدي.

