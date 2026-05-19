لأول مرة.. أحمد العوضى يكشف حقيقة زواجه من يارا السكرى: نشوفه بعدين

أعاد الفنان أحمد العوضى، إشعال الجدل من جديد، بعد تعليقه حول ارتباطه بالفنانة يارا السكرى، ما أثار التساؤلات بين المتابعين حول دلالة حديثه وما إذا كانت تحمل رسالة خاصة.

وقال «العوضى»، خلال فيديو بـ«et بالعربي» قائلا:«أنا ويارا فى مشاريع كتير هتجمعنا الفترة المقبلة، وعن قصة الزواج دى نبقى نشوفه بعدين».

وشارك الفنان أحمد العوضى، مؤخرًا متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعى صورة جديدة له بإطلالة صيفية، حظيت بتفاعل واسع من الجمهور، بسبب التعليق الذى أرفقه بها وأثار حالة من الجدل، حيث كتب: «شعرى منعكش بس أفكارى متستفة».

كما حرص «العوضى»، خلال منشوره، على التعبير عن اشتياقه لجمهوره ومحبيه، وهو ما انعكس بوضوح على حجم التفاعل مع الصورة، حيث انهالت التعليقات الطريفة من المتابعين فور نشرها، فى أجواء اتسمت بالمزاح والإعجاب بالتعليق اللافت الذى أثار اهتمام الكثيرين

وانهالت تعليقات المتابعين على منشور أحمد العوضى، حيث جاء من بينها: «تقصد شعر رأسك ولا دقنك علشان يارا قالت إنها بتحب الدقن المهندمة»، وذلك فى إشارة إلى التصريح الأخير لـ يارا السكرى، الذى قالت فيه: «مش فارقة يكون عنده شارب، لكن كويس لو عنده لحية بس تكون مهندمة، ومش بميل للرجل الأصلع»، وتأتى هذه التعليقات فى ظل الشائعات التى ترددت خلال الفترة الماضية حول ارتباطهما.

يذكر أن أحمد العوضى يواصل حاليا تصوير فيلم«شمشون ودليلة» ويشاركه البطولة مى عمر، وخالد الصاوى، وعصام السيد، وآخرين والعمل من تأليف محمود حمدان، والإخراج لـ رؤوف السيد.

