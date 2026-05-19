ابن راغب علامة يثير الجدل بقميصه الشفاف “النسائي” – صورة

مرة جديدة، أثار لؤي علامة، نجل المطرب راغب علامة ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب إطلالته التي وصفت بأنها “غير مناسبة” ولا تليق بالشبان وبابن النجم اللبناني.

ومن المعروف ان لؤي يعمل كعارض أزياء ويتابع أجدد صيحات الموضة ويختار اطلالاته في المناسبات وجلسات التصوير بعناية من أهم دور الأزياء العالمية، ويختار كل ما هو رائج ومختلف ومميز في عالم الأزياء.

وفي أحدث إطلالة له اختار إبن النجم اللبناني قميصاً باللون الأسود بقماش شفاف مع تطريزات ملفتة عند منطقة الصدر، ونسق معه بنطال أسود بتصميم كلاسيكي، وحرص على فتح أزرار القميص لأضفاء المزيد من الجاذبية إلى طلته.

وأكمل اطلالته المثيرة للجدل والتي وصفت بأنها “جريئة” و”مبالغ فيها” بمجموعة من الاكسسوارات الفضية عبارة عن قلادة وجنازير زينت يديه، في اطلالة نالت اعجاب العديد من متابعيه الذين تغزلوا بوسامته وأثنوا على قدرتها في مجاراة أجدد صيحات الموضة وارتدائها وتنسيقها بكل جرأة في المناسبات.يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لؤي للانتقادات بسبب اطلالاته التي توصف بأنها جريئة وover، ولا تليق بالمجتمعات العربية، ولكنه يتجاهل الأمر ويكمل مسيرته في عالم الموضة والجمال.

