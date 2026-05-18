بلقيس فتحي تتألق بالأسود والذهبي وتتصدّر ترند الموضة في مهرجان كان الـ79

خطفت النجمة اليمنيّة-الإماراتية بلقيس فتحي الأنظار مجدداً على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ79، مسجلةً حضوراً ملكياً باهراً كرس مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الأناقة في العالم العربي. واختارت بلقيس التميز عبر تبني صيحة “الأزياء الأرشيفية” الفاخرة، لتطل بلوك يجمع بين الفخامة التاريخية والجرأة العصرية الهادئة.

وجاءت إطلالة بلقيس بلمسة وخيارات منسق أزياء المشاهير المبدع سيدريك حداد (Cedric Haddad)، الذي غاص في تاريخ الموضة الإيطالية لينتقي لها فستاناً أيقونياً ساحراً من أرشيف دار روبرتو كافالي (Roberto Cavalli) للأزياء الراقية (Couture) لعام 2011.

تميز الفستان بقصته الهندسية المتقنة والمحددة للقوام بشكل “حورية البحر”، حيث صُنع من قماش المخمل (القطيفة) الأسود الفاخر، وازدان بجزء علوي (مشدّ/Corset) بدون حمالات (Strapless) يلتف حول الصدر بنعومة. ما جعل الفستان قطعة فنية لا تُقدر بثمن هو التطريز اليدوي الكثيف والمبهر بالخيوط والأحجار الذهبية البراقة التي امتدت بشكل طولي انسيابي على الفستان، مما منح بلقيس قامة ممشوقة وهالة ملكية لا مثيل لها وسط تجمعات المصورين العالمية.

اكتملت الإطلالة بلوحة جمالية شديدة التناغم والجاذبية؛ حيث بدت بلقيس بمكياج دافئ وبشرة برونزية مشعة ركزت على العيون السموكي الناعمة والشفاه النيود باستخدام مستحضرات Bex Beauty، ليتماشى المكياج تماماً مع فخامة التطريزات الذهبية للفستان.

من جانبها، اهتمت خبيرة الشعر العالمية إلهام مستور (Ilham Mestour) بتسريحة شعر بلقيس، معتمدةً لوك الشعر المرفوع بالكامل إلى الأعلى “الكعكة العالية” بأسلوب رصين وأنيق أبرز قصة الفستان المكشوفة عند الكتفين وأظهر ملامح وجهها بوضوح.

وقد وثقت عدسة المصور العالمي كارل (Karl Photography) تفاصيل هذه الإطلالة الاستثنائية عبر مجموعة من اللقطات الديناميكية والمقربة التي أظهرت بريق الذهب ودقة تفاصيل الفستان الأرشيفي على السجادة الحمراء وقصر المهرجانات.

