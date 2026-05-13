أحمد فهيم: ياسمين صبري عندها أخلاق عالية وملتزمة في مواعيد تصويرها

كشف الفنان أحمد فهيم تفاصيل مشاركته في فيلم «نصيب» مع النجمة ياسمين صبري، موضحًا أنه انتهى من تصوير مشاهده خلال الأيام الماضية، حيث يظهر كضيف شرف ضمن أحداث العمل.

وخلال مداخلة تليفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قال فهيم: «دي مش أول مرة أشتغل مع ياسمين صبري، اشتغلنا قبل كده في فيلم (أبونسب)، والحقيقة هي أبهرتني بتعاملها وتواضعها مع الكل».

أضاف: ياسمين صبري تتمتع بأخلاق عالية، وتحرص على التعامل مع جميع أفراد فريق العمل باحترام، إلى جانب التزامها الكامل بمواعيد التصوير.

بوابة روز اليوسف