لأول مرة بعد رحيل والدتها.. هند صبري توجه رسالة مؤثرة خلال زيارتها إلى تونس

شاركت الفنانة هند صبرى جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور خلال زيارتها إلى تونس، والتى جاءت هذه المرة فى غياب والدتها الراحلة، التى رحلت عن عالمنا فى يوليو من العام الماضى، وحرصت على التعليق الصور بكلمات مؤثرة عبرت من خلالها عن اشتياقها الكبير لها.

ونشرت هند صبرى، الصور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك »، وعلقت قائلة:« أوّل مرّة تونس بلاش بيك يا أمّى.. الّى إكتشفته هو الّى انتى تونس وتونس انتى.. كل باب، كل صحن، كل ريحة هى انتى.. الله يرحمك ويصبّرنى يا أمّى والله يحميكى ويحفضك يا تونس ».

وكان أعلن برنامج معكم منى الشاذلى، عن تأجيل عرض حلقة النجمة هند صبرى، التى كان مقررًا لها مساء اليوم على شاشة قناة «ON»، على أن يتم بثها بتاريخ الخميس 14 مايو الجارى.

تظهرهند صبرى لأول مرة بصحبة ابنتيها عالية وليلى، فى حلقة تكشف بعض الجوانب الإنسانية التى لا يعرفها الجمهور عن هند صبرى.

تحكى هند وبناتها تفاصيل عن العلاقة الخاصة التى تجمهم، وكيف أنها صديقة لبناتها.

خلال الحلقة تحكى هند تفاصيل وكواليس خاصة عن مسلسلها الأخير «مناعة» الذى عرض فى شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا، كما تتحدث عن صعوبة تقديم عمل يلقى الضوء على منطقة الباطنية فى فترة زمنية مختلفة هى فترة الثمانينيات.

تتطرق هند صبرى إلى أسباب ابتعادها عن دراما رمضان لفترة تخطت الـ 4 أعوام منذ تقديم مسلسل هجمة مرتدةن والأسباب التى شجعتها على العودة من خلال مسلسل مناعة.

ولأول مرة تتحدث هند عن أزمتها الأخيرة وسر لجؤها للقضاء وكيف تعاملت مع حملة التشهير ضدها، كما تطرقت إلى وفاة والدتها وفترة مرضها وكيف أخفت عنها طبيعة المرض.

كما تتحدث هند صبرى بمزيد من التأثر عن ارتباطها بمصر وعلاقتها بالأماكن والأشخاص مؤكدة انها تحمل محبة وتقدير وعرفان لمصر وأهلها.

المصري اليوم