نور الغندور تلفت الأنظار بفستان مكشوف ومجوهرات راقية

خطفت الفنانة نور الغندور الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة سوداء فاخرة جمعت بين الكلاسيكية الراقية واللمسات العصرية الجريئة، في تصميم يعكس شخصيتها الجريئة والأنيقة.

واختارت الفنانة المصررة فستاناً أنيقاً باللون الأسود المطرز بالكامل بحبيبات الستراس الملونة اللامعة والتي تمتلك قدرة عالية على عكس الضوء، وجاء بتصميم مجسم بالكامل يبرز قوامها الممشوق والرشيق، وبفتحة واسعة عند الأكتاف مع أكمام ضيقة وطويلة، وتميّز بصيحة التطريز التي أضافت رونقاً خاصاً الى الفستان الأنيق.

نور تتزين بمجوهرات فاخرة

وأكملت إطلالتها الجريئة مع مجوهرات فاخرة من دار Mouawad، عبارة عن قلادة مرصعة بالألماس وبأحجام باللون الأزرق النيلي الملكي ويتدلى منها فطعة على شكل دمعة مرصعة بحجر كبير من نفس اللون، وارتدت معه أقراطاً متدلية وخاتماً كبير الحجم بنفس اللون والتصميم، وهو ما أضاف المزبد من الفخامة الى طلتها النهائية.

نور الغندور أيقونة في عالم الموضة

أما من الناحية الجمالية، فتركت نور شعرها الناعم منسدلا على ظهرها وطبقت مكياجاً ناعماً يبرز جمالها ويرتكز على الألوان الترابية والبرونزية الدافئة والمتناسقة مع أحمر شفاه باللون النيود، وهو الأسلوب الجمالي الذي بات يرافق إطلالاتها الأخيرة.

وتمكنت نور من خلال هذه الإطلالة التأكيد مرة جديدة بأنها واحدة من أكثر النجمات العربيات أناقة إن لناحية الاطلالات أو المجوهرات الفاخرة التي تتزين بها وتختارها من أهم الماركات العالمية، وغالباً ما تكون مميزة لناحية التصميم والأحجار النادرة.

